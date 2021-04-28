Какие меры поддержки на открытие бизнеса существуют в регионе? Что такое социальное предприятие и на какие льготы оно может рассчитывать? Есть ли возможности финансирования уже действующего бизнеса? 21 апреля эти и другие вопросы обсудили на семинаре «Меры поддержки малого и среднего предпринимательства», организованным региональным управлением экономического развития на базе Технопарка-Липецк.

С презентацией о мерах поддержки малого и среднего бизнеса выступила заместитель начальника управления экономического развития Липецкой области Ирина Жукова. Она сообщила, что в управлении готовы предоставить предпринимателям поддержку по трем направлениям.

В рамках гранта «Легкий старт» можно получить до 600 тысяч на открытие своего дела при условии софинансирования. Одно из условий – создание рабочего места в течение 12 месяцев с момента получения гранта.

На инвестиционный грант могут рассчитывать действующие бизнесмены, планирующие расширять свою деятельность. Его максимальный размер – 15 млн рублей, условия софинансирования – 70% к 30%.

Еще есть возможность получить поддержку у предприятий, которые ориентированы на решение социальных проблем, или имеют в своем штате больше половины работников – лица с ОВЗ, малоимущие, многодетные, выпускники детских домов, беженцы или переселенцы. Помощь в размере до 500 тысяч рублей выделяется на условиях софинансирования – 50% на 50%.

О возможностях института по защите прав предпринимателей рассказал Уполномоченный региона Александр Бабанов. Несмотря на то, что в аппарате работает небольшой штат – четыре человека, им удается решить много проблем бизнесменов – от административной нагрузки до помощи в решении проблем с законом.

– Когда предприниматель рассчитывает риски, он меньше всего думает о видах ответственности, которые его предостерегают за неисполнение или незнание закона. Задача нашего института – минимизировать эти риски, помочь преодолеть административную нагрузку со стороны контролирующих органов и при этом не нарушить правовые нормы, – отметил Александр Бабанов.