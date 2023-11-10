В регионе

Более 1300 жителей Липецкой области получили путёвки на санаторно-курортное лечение в 2023 году

12 минут назад

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Путевки на санаторно-курортное лечение от регионального отделения Социального фонда России в этом году получили 1335 жителей Липецкой области. 1115 из них уже поправили свое здоровье в санаториях, расположенных в Липецке, Кабардино-Балкарской Республике, Краснодарском крае, Московской области.

Как сообщили в региональном отделении соцфонда, путевки на санаторно-курортное лечение предоставляются гражданам льготных категорий, которые не отказались от набора социальных услуг в пользу денежной компенсации. К ним относятся инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, в том числе участники СВО, члены семей, погибших инвалидов войны и участников СВО, граждане с инвалидностью, в том числе дети.

Одновременно с путевкой льготникам Липецкой области выдаются специальные электронные талоны на бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Граждане, имеющие I группу инвалидности, и дети с инвалидностью имеют право на вторую путевку и бесплатный проезд к месту лечения и обратно для сопровождающего лица. Так, для сопровождающих было предоставлено 218 путёвок на сумму свыше 6 млн рублей.

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