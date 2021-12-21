ФКР Липецкой области ведёт активную разъяснительную работу с липчанами, у которых есть задолженность по оплате взносов. Взыскание задолженности ведется поэтапно, на каждом этапе Фонд максимально старается информировать каждого должника о необходимости погасить задолженность в досудебном порядке и о последствиях неоплат, ведь чем дольше не уплачивается долг, тем выше расходы, связанные с его погашением.

«Дополнительное информирование должников, рассылка предсудебных уведомлений, размещение информации о последствиях неоплат в средствах массовой информации – все эти меры дают гражданам возможность погашения задолженности без дополнительных судебных издержек. С начала 2021 года в досудебном порядке погашена задолженность в размере более 15 млн. рублей», – прокомментировала начальник отдела по учету взносов собственников и работе с дебиторской задолженностью ФКР Липецкой области Елена Курдюкова.

Если финансовая ситуация у собственника помещения тяжелая, то он может воспользоваться механизмом рассрочки по оплате задолженности и текущих начислений. Она может быть предоставлена на период до 1 года, при этом пени в это время не начисляются. Уже воспользовались этим механизмом более 150 человек.

Для ее получения необходимо направить заявку в Фонд капитального ремонта: по электронной почте info@kapremont48.ru или оставить заявку на сайте www.kapremont48.ru в разделе «Рассрочка платежа» на главной странице. Далее с гражданином свяжется специалист Фонда капремонта, чтобы обговорить условия рассрочки. После чего заявителю отправляется договор на электронную почту.

Важно отметить, что подача в суд — это крайняя мера, которая применяется только после неоднократных предупреждений. В отношении граждан, которые не реагируют на уведомления, подано в суд на 5,6 тыс. лицевых счетов на общую сумму 56,3 млн. руб., из них 39,5 млн. руб. взыскано, остальные находятся в процессе взыскания в судах и исполнительных органах.

Благодаря активной информационно-разъяснительной работе с гражданами, а также выстроенной работе по взысканию задолженности ФКР Липецкой области удерживает высокий уровень собираемости взносов. Так, собираемость за ноябрь 2021 года составила 103,24%. Показатель выше 100% достигается за счет оплаты задолженности за прошлые периоды.