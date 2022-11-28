Более 150 человек посетили ярмарку вакансий в городе Грязи. Встреча с работодателями прошла в одном из торговых центров. Каждый желающий смог пройти собеседование с представителями крупных компаний района: Грязинского сахарного завода и Вагоноремонтного предприятия «Грязи», а также многочисленных представителей ОЭЗ Липецк: «Эгида», «Техна», «Алтаир» и других. Кроме этого все получили возможность выпить по чашечке ароматного кофе.

Соискатели рабочих мест могли получить ответ на любой интересующий вопрос. Представители предприятий консультировали всех желающих и предлагали заполнить анкеты. Востребованы около сотни рабочих профессий: электромонтер, слесарь, фрезеровщик и другие. Предлагаемая заработная плата – от 30 до 60 тысяч рублей.

Среди участников были и студенты Грязинского технического техникума, которые на сварщиков. Большинство из них заканчивают обучение в следующем году. Студентам уже предложили работу на предприятии «Техна» с заработной платой от 40 тысяч рублей.

Модернизация службы занятости идёт в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». «Важнейшие задачи – изменить подходы к организации работы службы, содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных. Всё, что мы делаем, должно быть удобно для жителей и эффективно решать проблемы каждого обратившегося», — отмечает губернатор Игорь Артамонов.

Это второй опыт реализации нового формата встреч «Кофе с работодателем». Первый прошел в ТРЦ «Европа» в Липецке. Тогда каждый пятый участник ярмарки вакансий смог трудоустроиться в течение недели.

«Мы не стоим на месте, воплощаем новые форматы взаимодействия как с соискателями, так и с работодателями. Уже видны результаты встреч в такой неформальной обстановке, будем продолжать эту практику в разных районах области муниципалитетах», – отметила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.