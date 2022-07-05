В Липецком металлургическом колледже продолжается прием заявлений от абитуриентов, которые поступают учиться по федеральным программам «Профессионалитета». За две недели подано более 150 заявлений на обучение перспективным профессиям. Самые популярные специальности — металлургия черных металлов, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования.

Сотрудники приемной комиссии колледжа рассказывают о правилах приема, специальностях, количестве мест по каждой специальности и сроках обучения. В рамках федеральной программы «Профессионалитет» ведется набор по семи специальностям: металлургия черных металлов, обработка металлов давлением, технология аналитического контроля химических соединений, техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики, оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств.

Приемная кампания продлится до 15 августа, 18 августа абитуриенты узнают о результатах зачисления. Липецкий металлургический колледж в числе 70 профессиональных образовательных организаций России получил субсидию для создания на его площадке образовательно-производственного центра в металлургической отрасли промышленности Липецкой области.

Новые образовательные программы позволят добиться максимальной практико-ориентированности учебного процесса с первых дней обучения. С первого курса студенты станут частью корпоративной культуры ПАО «НЛМК», где их ждут после завершения обучения в качестве молодых специалистов.

«Рабочие специальности в нашем регионе очень востребованы и, что важно, предприятия предлагают хорошую оплату труда. Мы ведём работу с колледжами и техникумами по изменению подхода к образованию. Готовить нужно востребованных специалистов. Участие в проекте «Профессионалитет» станет ещё одним шагом к поставленной цели. В перспективе это будет способствовать развитию промышленности и экономики региона», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.