Более 150 миллионов рублей выделено в этом году на благоустройство сельских территорий Липецкой области

Липецкая область является активным участником государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая стартовала в этом году в России. В ходе ее реализации на начало декабря 2020-го во всех районах области благоустроены 110 новых объектов, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

В каждом районе обустроены детские игровые и спортивные площадки. Кроме того, в Чаплыгинском районе были созданы 33 площадки накопления твердых коммунальных отходов. В селе Борисовка Добровского района и селе Ивово Липецкого района сделали пешеходные дорожки. В селе Березовка Тербунского района не так давно появилась многофункциональная спортивная площадка, а в поселке при железнодорожной станции Политово Данковского района – сквер.

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» рассчитана на период 2020-2025 годы и включает в себя несколько направлений. В благоустройстве сельских территорий Липецкой области задействованы средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетные источники финансирования. «В рамках реализации важнейших программ по повышению качества жизни на селе мы используем полный инструментарий, – рассказал начальник управления сельского хозяйства региона Олег Долгих. – В этом году в 106 сельских поселениях Липецкой области будет благоустроено 122 новых объекта на общую сумму более 150 миллионов рублей».

«У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – И мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно».