Средства на компенсацию расходов по охране труда на общую сумму более 266 млн рублей от регионального Отделения Социального фонда России в 2023 году получили 152 работодателя Липецкой области. Это деньги, которые были направлены на санаторно-курортное лечение сотрудников, работающих на вредных или опасных предприятиях, проведение медосмотров, приобретение средств индивидуальной защиты персонала и другие направления.

В 2024 году размер компенсации составит 348 млн рублей, что на 30% больше, чем в 2023 году. В программе финансирования мероприятий по охране труда может участвовать любая организация, которая своевременно и в полном объеме выплачивает страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве, не имеет задолженности, а также непогашенных пеней и штрафов. Для участия в данной программе необходимо до 1 августа текущего года подать в Отделение СФР по Липецкой области заявку и документы.

В региональном Отделении СФР напомнили, что работодатели, направившие сотрудников предпенсионного возраста на санаторно-курортное лечение, могут увеличить размер выплат на предупредительные меры до 30%. Для всех остальных компенсация составит 20% от сумм страховых взносов, начисленных предприятию за предшествующий календарный год. В программу предупредительных мер включено 16 направлений, из которых работодатель может самостоятельно выбрать необходимое. Финансовое обеспечение страхователи проводят за счет собственных средств, а затем обращаются в региональное Отделение СФР за их возмещением.

«Это хороший бонус для предпринимателей, заботящихся о своих сотрудниках, их здоровье и безопасности труда. В Липецкой области тех, кто воспользовался этой мерой, немало. Надеемся, что будет больше и в конечном итоге ими станут все бизнесмены, привлекающие работников», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.