Более 150 видов и сортов различных растений выращивает предприниматель из Измалковского района. Их с охотой покупают ландшафтные дизайнеры и крупные садовые центры Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара и даже Сибири.

Питомник «Ярус» основал выпускник Тимирязевской академии Семен Стронгин. Он переехал в Липецкую область в 2006 году. Регион привлек плодородием почв и хорошим климатом. Начинал свое дело предприниматель на участке в 50 соток. Сегодня плантации питомника занимают уже 180 гектаров.

Предприятие активно занимается импотрозамещением. Многие растения раньше можно было купить только за границей. В штате «Яруса» числится 36 постоянных сотрудников. В летний период на плантации выходят до 70 работников, в том числе на сезонную работу приглашают студентов.

«Липецкая область по многим позициям активно включилась в программу импортозамещения. Грамотные руководители понимают, что освободившиеся ниши дают хорошую возможность для эффективного наращивания производства и дополнительного заработка», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.