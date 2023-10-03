Региональное отделение Социального фонда России выплачивает единое ежемесячное пособие 1551 жительнице Липецкой области, ставшей на учет на ранних сроках беременности. С начала года на эти цели перечислено 104 млн рублей.

Размер ежемесячной выплаты составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума трудоспособного населения. В Липецкой области – это 6502, 9753, 13005 рублей соответственно. Важным условием для получения пособия является размер дохода семьи. Он не должен превышать регионального прожиточного минимума на душу населения, который составляет 11931 рубль. Отсутствие дохода у взрослых членов семьи должно быть обусловлено объективными причинами. Также при определении права на получение выплаты осуществляется комплексная оценка имущества семьи.

Заявление на единое пособие будущая мама может подать после наступления 12 недель беременности через единый портал госуслуг, лично в клиентскую службу Социального фонда России или в МФЦ. Деньги выплачиваются за период с месяца постановки на учет, но не ранее наступления шести недель беременности. Получать единое пособие женщина может до родов.

В региональном отделении соцфонда напомнили, что с 1 января 2023 года единое пособие объединило пять действовавших ранее мер поддержки. Это ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет, на третьего или последующего ребенка до 3 лет, на детей от 3 до 7 лет и ежемесячная выплата на детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности.