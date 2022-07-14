В хозяйствах региона полным ходом идет заготовка травянистых кормов для крупного рогатого скота, сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области.

Уже скошено 27,9 тысяч гектаров естественных и сеяных трав. Заготовлено 157,6 тысяч тонн грубых кормов, включая 129,7 тысяч тонн сенажа и 27,9 тысяч тонн сена. Потребность в грубых кормах на зимне-стойловый период закрыта на 42 %. Всего на одну условную голову крупного скота заготовлено 6,2 центнеров кормовых единиц при потребности 20,5 центнеров.

Во второй декаде августа липецкие аграрии приступят к заготовке силоса и кормовых корнеплодов. Всего для содержания животных в зимне-стойловый период необходимо заготовить около 375 тысяч тонн сочных кормов. Также в хозяйствах региона сохранились остатки кормов урожая 2021 года. «Липецкие аграрии всегда успешно справляются с поставленными задачами, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Уверен, что в этом году они подтвердят свои высокие достижения».