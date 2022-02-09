Более 16 тысяч жителей региона приняли участие в региональном онлайн – зачёте «Узнай свой уровень финансовой грамотности» в 2021 году в Липецкой области. Итогом проведения онлайн – зачета стала не только индивидуальная оценка уровня финансовой грамотности каждого участника, но и в целом выявление тематик, знания по которым необходимо подтянуть жителям Липецкой области.

«Повышение финансовой грамотности – это важная социальная задача, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. — Сегодня крайне важно, чтобы любой человек владел современными финансовыми инструментами и умел планировать личный и семейный бюджет, свои расходы, адекватно оценивать существующие риски и правильно вкладывать деньги».

В 2022 году пройдут финансовые онлайн – тесты. Организаторы — региональный центр финансовой грамотности, отделение Липецк Банка России и Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов РФ. В этом году для оценки финансовых знаний будут предложены четыре темы, которые будут доступны в соответствии с сезонами года: «Кредитование» (с 1 января – 28 февраля), «Финансовая безопасность» (1 марта – 31 мая), «Инвестирование» (1 июня – 31 августа), «Финансовое планирование» (1 сентября – 30 ноября). Чтобы узнать свой уровень финансовой грамотности , необходимо перейти по ссылке https://clck.ru/apQLF или считать QR-код.