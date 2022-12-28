Липецкие овощеводы уже вышли на прошлогодний рекорд по сбору продукции закрытого грунта, сообщает региональное управление сельского хозяйства. Тогда за весь год было получено 165,7 тыс. тонн. На 26 декабря нынешнего в четырех комплексах с круглогодичным циклом выращивания собрано 165,4 тыс. тонн тепличных овощей и зеленных культур.

Огурцы в Липецкой области выращивают в Елецком районе. На начало этой недели получено 83,5 тыс. тонн. Там же производят салаты. Уже собрано более 5,5 млн штук, или 1 тыс. тонн. На томатах специализируются тепличные комплексы в Данковском, Хлевенском и Усманском районах. В них с начала года получено 80,9 тыс. тонн.

В 2021 году на аналогичную дату в регионе было получено 162,1 тыс. тонн тепличных овощей и зеленных культур, в том числе 82,3 тыс. тонн огурцов, 78,9 тыс. тонн томатов, 900 тонн салатов. Липецкая область по-прежнему занимает первое место в стране по производству овощей закрытого грунта.

«За лидерством наших овощеводов стоят большой профессионализм, передовые технологии и государственная поддержка. У наших аграриев есть желание работать и имеются все необходимые возможности для развития», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.