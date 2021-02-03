С начала года липецкие аграрии собрали 17,5 тысяч тонн овощей закрытого грунта. Это на 5 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщили в региональном управлении сельского хозяйства.

Получено 9,5 тысяч тонн томатов и 8 тысяч тонн огурцов.

Сбор овощей ведут четыре тепличных комплекса, расположенные в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах. Это современные теплицы пятого поколения с применением технологии UltraClima. Общая площадь липецких теплиц с круглогодичным циклом выращивания на начало 2021 году составила 224 гектара. С них в прошлом году было получено 149 тысяч тонн овощей. Это на 36 % больше, чем в 2019 году. По итогам 2020 года область продолжала быть российским лидером по объему производства овощей в зимних теплицах.

«Тепличное овощеводство остается одним из основных приоритетов в развитии агропромышленного комплекса Липецкой области, – сообщил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Вот уже 3 года мы возглавляем список лучших регионов в России по сбору овощей в закрытом грунте. Будем и дальше развивать это направление».