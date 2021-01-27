Прокуратура Липецкой области обратила внимание на увеличение попыток доставки запрещенных предметов в исправительные учреждения региона.

В 2020 году при попытках передачи и на режимной территории изъято более 180 литров алкогольных напитков, свыше 400 единиц средств сотовой связи, более 880 граммов наркотиков.

За попытку доставки осужденным запрещенных предметов задержано более 40 лиц.

Так, 15 января текущего года на территории, прилегающей к исправительной колонии №6, сотрудниками уголовно-исполнительной системы задержан ранее судимЫий гражданин при попытке переброса 15 аппаратов мобильной связи и комплектующих к ним.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, который направлен для рассмотрения в мировой суд.

Прокуратура разъясняет, что за доставку запрещенных предметов в исправительные учреждения и места содержания под стражей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.

Вопросы привлечения лиц к установленной законом ответственности за попытки доставки на территорию пенитенциарных учреждений области запрещенных предметов находятся на постоянном контроле прокуратуры области.