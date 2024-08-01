Отделение Социального фонда России по Липецкой области с начала 2024 года назначило пособие по беременности и родам для 1847 будущих мам. На эти цели региональное Отделение фонда направило свыше 340 млн рублей. Выплата положена работающим женщинам в декретном отпуске или усыновившим ребенка в возрасте до трех месяцев. Размер выплаты зависит от заработка, сложности родов и некоторых других факторов. Минимальная сумма пособия за 140 дней отпуска по беременности и родам составляет 88 565 рублей, максимальная — 783 707 рублей. Такая сумма назначается при длительном отпуске по беременности (194 дня) и сложных родах, например, при появлении на свет двойняшек или тройняшек.

СФР назначает выплату проактивно, женщинам нужно лишь предоставить своим работодателям заявления об отпуске по беременности и родам. Пособие будет назначено и в случае, если в этот период будущую маму уволили в связи с ликвидацией организации. В этом случае женщинам нужно подать заявление на пособие не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Если будущая мама не работает, для получения пособия ей следует самостоятельно обратиться в клиентскую службу местного отделения Соцфонда или подать заявление на портале Госуслуг. За дополнительной информацией можно обратиться на горячую линию 8 (800) 100-00-01.

«Поддержка семей с детьми, материнства, детства – один из приоритетов государственной стратегии. Система льгот, мер поддержки, а также каналы, по которым о них можно узнать и оформить, каждый год совершенствуются и дополняются, чтобы максимально облегчить получение. Многие назначаются проактивно. В Липецкой области это оказывает положительное влияние на демографическую ситуацию», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.