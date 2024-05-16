Более 2,5 млрд рублей направлено в текущем году на комплексное развитие сельских территорий Липецкой области. Это средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетные источники. Такой большой суммы с начала реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» с 2020 года, регион еще не направлял. Более того, по распределенному лимиту федеральных средств на финансирование мероприятий госпрограммы КРСТ на 2024 год Липецкая область занимает 3-е место в РФ.

Запланировано возведение более 70 новых объектов. Средства пойдут на ремонт бассейна в Задонске, реконструкцию существующего здания школы №3 в Лебедяни, возведение трехэтажной пристройки к зданию школы №1 в Измалково и реализацию проекта комплексного развития села Доброе. Также построят, реконструируют или отремонтируют пять автомобильных дорог, построят 53 дома для работников АПК и соцсферы, которые будут предоставляться по договору найма жилого помещения, и благоустроят сельские территории.

«Улучшение жизни на селе – одна из первоочередных задач государства, которая в свою очередь способствует успешному развитию агропромышленного комплекса», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Липецкая область с самого начала стала активным участником программы КРСТ. За четыре года в регионе построены и реконструированы детские сады в селах Хлевное и Доброе, школы в Лебедяни, Елецком и Тербунском районах, в Добровском округе. Капитально отремонтированы Дворец культуры в Данковском районе, детский сад в Чаплыгинском. Построено 73 дома и 13 дорог, благоустроено 207 объектов. Также четыре объекта были возведены в рамках мероприятия «Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок под компактную жилищную застройку». Соцвыплаты на строительство жилья на сельских территориях получили 46 человек.