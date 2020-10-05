Более 2 тысяч семей в регионе получили помощь в рамках акции «Семья – семье»

Подведены итоги областной акции «Семья – семье». Она проводилась с 3 августа по 30 сентября 2020 года. В рамках благотворительного проекта помощь в подготовке детей к школе получили 2204 семьи, в которых воспитываются 4800 детей. Участниками областной акции «Семья – семье» стали 116 трудовых коллективов Липецкой области, 237 индивидуальных предпринимателей и 737 семей.

Акция проводится ежегодно, начиная с 1997 года, с целью оказания помощи малообеспеченным и многодетным семьям Липецкой области в подготовке детей к школе, в приобретении школьной формы, спортивной и сезонной детской одежды и обуви, канцелярских принадлежностей, а также для привлечения общественности к проблемам семей, нуждающихся в особой заботе государства

«Поддержка семей с детьми – в числе приоритетов социальной политики администрации Липецкой области. Реализации различных видов такой помощи региональная власть уделяет всё больше внимания», – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.