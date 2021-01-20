В 2020 году судебными приставами-исполнителями управления ФССП по Липецкой области вынесены постановления о временном ограничении на пользование специальным правом в рамках 960 исполнительных производств. В результате применения данной ограничительной меры сотрудники управления взыскали с жителей региона 13 миллионов 757 тысяч рублей различных видов задолженностей. По состоянию на 1 января 2021 года в рамках 2 тысяч 255 исполнительных производств действуют постановления о временном ограничении на пользование специальным правом.

Данное постановление запрещает должнику садиться за руль, пока долг не будет оплачен. Водительское удостоверение при этом не изымается.

УФССП России по Липецкой области напоминает, что после вынесения судебным приставом-исполнителем постановления о временном ограничении на пользование должником специальным правом, управление транспортными средствами недопустимо. В случае фиксации нарушения, должник будет привлечен к административной ответственности.