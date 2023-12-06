До конца года в Липецкой области капитально отремонтируют 22 досуговых центра. Ремонты проведут благодаря выделенным из федерального и областного бюджета средствам. Так, например, подходит к концу капитальный ремонт дома культуры в селе Каликино Добровского района. В здании 1968 года постройки полностью обновили зрительный зал на 340 мест, танцевальные и хоровые комнаты, а также поменяли освещение сцены и мебель. Кроме того, обновили залы для тренировок и занятий борьбой. Завершаются работы по отделке фасада, установке уличного освещения и вывески здания.

В здании досугового центра действуют 11 кружков. Для посетителей и артистов художественной самодеятельности открытие обновленного дома культуры станет особенно долгожданным событием. «Сельские досуговые центры в Липецкой области последние несколько лет после капремонта становятся настоящими дворцами культуры – современными, теплыми, красивыми. Даже наметилась тенденция, что после обновления в них становится больше клубов, коллективов, увеличивается посещаемость, а работники культуры получают дополнительный стимул придумывать интересные праздники и акции», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.