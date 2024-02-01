За год работы обновленная поликлиника в поселке Дачный приняла более 20 тысяч пациентов. Медучреждение отремонтировали по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Обновленная поликлиника открылась в январе 2022 года. Она рассчитана на 150 посещений в смену и обслуживает 8000 человек. Действует электронная очередь. По сравнению со старым зданием, площадь детского отделения увеличилась почти в три раза. Здесь есть игровая комната, комната для кормления ребенка, кабинет восстановительного лечения, детский стоматологический кабинет.

В штате поликлиники есть и участковые врачи, и специалисты узкого профиля: хирург, акушер-гинеколог, невролог, функциональный диагност, стоматолог, рентгенолог, инфекционист, эпидемиолог. Поликлиника оснащена современным диагностическим и лечебным оборудованием. Работают рентгенологический кабинет, кабинеты восстановительного лечения, медицинской профилактики, ультразвукового исследования, действует отделение дневного стационара.

Жители поселка Дачный довольны условиями в новой поликлинике. «Здесь можно сделать УЗИ, рентген, получить консультации специалистов. Все в одном месте, не надо ехать куда- то далеко», – говорят пациенты.

Также на территории медучереждения работает подстанция скорой медицинской помощи, обслуживающая 8 тысяч человек населения поселка Дачный, 13 тысяч – поселка Матырский и 32 тысяч – Новолипецкого района. На подстанции работают две фельдшерские бригады и диспетчер.

«В этом году мы уделяем большое внимание здравоохранению. Строим новые и модернизуем старые медучреждения. На масштабный ремонт 11 поликлиник в этом году выделяем миллиард рублей», – сообщил Игорь Артамонов.