Глэмпинг «THE Деревня» в Добровском районе открылся в феврале этого года в тестовом режиме. Необычные сферические дома понравились гостям, за прошедшее время здесь отдохнули более 200 человек, уже есть постоянные клиенты.

«THE Деревня» в селе Панино Добровского района – единственный глемпинг в Липецкой области, работающий в таком формате. Для посетителей подготовлены костровая зона для вечерних посиделок, дровяная русская баня, гамак, мангалы, есть сапборды, велосипеды, бесплатный батут для детей. В планах – установка бассейна и благоустройство территории.

В 2022 году предприниматель Вадим Агеев выиграл грант «Туризм», инициированный губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. Молодой бизнесмен воспользовался региональной поддержкой и за пять месяцев в зимнее время построил три сферических гостевых дома, баню и административное здание. Домики оборудованы всеми удобствами – небольшая кухня, две двуспальные кровати, принадлежности для ванной, постельное белье. Дома-сферы рассчитаны на круглогодичное проживание, они отапливаемые, в каждом установлено по два конвектора.

С 18 июля областной Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства начал очередной прием документов на грант «Туризм». Размер поддержки составляет от 500 тыс. до 15 млн рублей. Уже поданы первые заявки.

В Липецкой области в 2022 году поддержку получили шесть проектов, сообщили в управлении экономического развития региона. Это пляж «Галичья гора» в Задонском районе, глэмпинг «Гостевые дома «Гнезда» в Усманском районе (село Арзыбовка), юртовый комплекс «Ставка Тамерлана» в Елецком районе (село Аргамач-Пальна, парк «Аргамач»), экосферы «The деревня» в Добровском районе (село Панино), туристско-развлекательный центр «Есенин» в Ельце и комплекс «Усадьбы Талдыкина» в Елецком районе. «Сейчас хорошее время, чтобы развивать внутренний туризм, и мы готовы поддерживать предложения финансово», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.