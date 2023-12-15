Проект «Школа успешной жизни» завершился в Липецкой области. Учениками школы стали более 200 детей из специальной школы-интерната села Вторые Тербуны, Лебедянского ЦПД, Центра помощи имени Эдуарда Белана, его филиала в селе Боринское, специальной школы-интернат Ельца.

Совместно с сотрудниками Регионального центра финансовой грамотности и партнёрами проекта ребята познакомились с основами финансовой грамотности на уроках, мастер-классах, квестах, экскурсиях. «Основы обращения с деньгами и бюджетом в век цифровой экономики и цифровых отношений нужно знать и постоянно пополнять с учетом современных реалий и новых технологий прежде всего для того, чтобы обезопасить свои финансы», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.