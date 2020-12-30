Как сообщают в Липецком филиале ПАО «Квадра», сегодня, 30 декабря, в результате проведения земляных работ на территории бывшего тракторного завода сторонняя организация повредила магистральный трубопровод. Для проведения ремонтных работ необходимо снизить параметры теплоносителя у потребителей.

Под отключение отопления и горячей воды попадают 227 жилых домов, 15 учреждений образования и 4 учреждения здравоохранения. Энергетики заверяют, что работы проведут в кратчайшие сроки. Однако после этого управляющим компаниям будет необходимо подать тепло на объекты и произвести наладку гидравлического режима, сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.

В департаменте ЖКХ уже провели экстренное совещание с представителями УК – их сотрудники переходят в режим повышенной готовности, чтобы максимально оперативно выполнить все работы.

Если после завершения работ (их планируют выполнить вечером 30 декабря) в вашей квартире будут проблемы с отоплением, следует оставить заявку в ЕДС по номеру 8 800-450-48-48. Её должны оперативно принять и отработать.