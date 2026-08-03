Более 200 липчанок нашли работу благодаря программе «Мама работает»

За первые шесть месяцев 2026 года при поддержке кадрового центра «Работа России» Липецкой области трудоустроено 210 женщин, воспитывающих детей. Ключевым инструментом в достижении этого результата стал женский клуб «Мама работает», который зарекомендовал себя как эффективная платформа для профессиональной и психологической адаптации мам в декрете или после длительного перерыва в карьере.

Программа продолжает демонстрировать стабильно высокие показатели. Для сравнения: в течение всего 2025 года при содействии службы занятости место работы нашли 498 матерей.

Чтобы сделать процесс поиска работы максимально комфортным, только в первом полугодии 2026 года специалисты провели 56 мероприятий клуба на базе своих отделов. Встречи включают профориентацию, тренинги по финансовой грамотности, помощь в составлении резюме и консультации по мерам социальной поддержки.

«Анализируя запросы участниц, мы видим, что большинство мам выбирают сферы бухгалтерии, офисной работы или удаленный формат, чтобы гибко совмещать карьеру и семью. Однако нас радует, что есть и те, кто осваивает рабочие специальности и востребованные профессии. Эффективность клуба — не просто в выдаче информации, а в создании теплой, поддерживающей среды. Здесь мама верит в себя, получает навыки и понимает: декрет — это не приговор, а время для нового старта», — отмечает министр социальной политики Липецкой области Татьяна Андреева.

Кадровый центр предлагает женщинам с детьми полный спектр услуг, учитывающий жизненные обстоятельства. Помимо подбора вакансий и подготовки к собеседованиям, мамы могут бесплатно пройти профессиональное переобучение или получить экспертную консультацию по открытию собственного дела и оформлению самозанятости. Присоединиться к клубу, пройти переобучение и получить индивидуальные карьерные консультации можно в любом кадровом центре «Работа России» Липецкой области. Подробности можно узнать в сообществе «Мама Работает». Телефон для справок: 8 (4742) 37-02-37.

«Мы продолжаем расширять меры поддержки: от переобучения и повышения квалификации до открытия женских клубов, где мамы могут получить не только знания, но и психологическую поддержку. Благодаря национальному проекту «Кадры» мы создаём в регионе такую экосистему, где каждая женщина чувствует себя защищённой и может реализовать свой профессиональный потенциал, оставаясь при этом заботливой мамой», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.