Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 Липецкой области функционирует более пяти лет. Ежегодно число поступающих звонков в систему возрастает. В этом году благодаря Системе-112 в регионе спасено более 2000 человек.

За год специалист Системы-112 Липецкой области принимает 15 тысяч звонков. Вызовы поступают каждые 5-10 минут, в пиковые часы нагрузки – каждые 3-5 минут. Чаще всего после получения обращения требуется реагирование экстренных оперативных служб и консультативная помощь.

Бывают случаи, когда оператору необходимо применить нестандартный подход, чтобы разрешить ситуацию с оказанием помощи. Так случилось, когда у автомобиля гражданина Турции, проезжающего через Становлянский район, отлетело колесо. Мужчина набрал «112» и попал на липецкого диспетчера, которая владеет его родным языком. Получив от заявителя всю необходимую информацию, оператор подключила сотрудников федеральной трассы, и на место происшествия были направлены аварийные комиссары. При этом специалист постоянно поддерживала связь со всеми участниками спасения иностранного гражданина.

В 2022 году нагрузка по обработке вызов областным учреждением увеличилась. Почти в шесть раз возросло количество сообщений о минировании разных объектов. За прошлый год их было более 200, сейчас – свыше 1200. Ни один из сигналов не оказался реальным. Между тем, ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена Уголовным кодексом РФ.

«Система-112 – надежный помощник для липчан. Это доказано годами работы службы. Жители региона могут быть уверены, что в случае беды к ним на выручку обязательно придут специалисты», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.