Аграрии всех районов Липецкой области работают в полях – убирают озимую пшеницу, горох и ячмень. По оперативным данным управления сельского хозяйства, намолотили более 1,3 млн тонн зерна. Пока погода стоит хорошая, убирать урожай надо быстро. Поэтому, помимо почти двух тысяч своих, на уборочные работы привлекли ещё 250 комбайнов из других регионов. Это позволит ускорить темпы уборки.

Все больше хозяйств Липецкой области переходит на отечественную технику: сейчас более 60 % комбайнов в хозяйствах – отечественного производства. На сегодняшний день аграриями региона обмолочено 266 тысяч га, отведённых под зерновые и зернобобовые культуры. Получено 1 млн 357 тысяч тонн пшеницы, гороха и ячменя. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет 51 ц/га.

«Каждый год мы ждем от наших земледельцев хороших урожаев и поддерживаем аграриев в их нелегком труде, и всегда наши ожидания оправдываются, потому что они – большие профессионалы, а региональный АПК – современная, высокотехнологичная отрасль с передовыми технологиями и методиками», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.