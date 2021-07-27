Уборочная кампания полным ходом идёт в Липецкой области. На полях работают 2015 зерноуборочных комбайнов. Как сообщает региональное управление сельского хозяйства, на 26 июля обмолочено около 221 тысячи гектаров. Собрано 810 тысяч тонн при средней урожайности 36,7 центнера с гектара. В районах убирают озимую пшеницу, горох и яровой ячмень. 11 муниципалитетов приступили к уборке яровой пшеницы.

Самую высокую урожайность демонстрируют аграрии Становлянского района (43,2). Более 40 центнеров с гектара собирают в Измалковском (43,1), Краснинском (40,6), Воловском (40,2), Чаплыгинском и Долгоруковском (по 40,1) районах. Всего в 2021 году липецким аграриям предстоит убрать около 800 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур.

«Липецкие аграрии в этом году справились со всеми капризами природы и готовы показать хороший результат. Хозяйства обеспечены необходимой техникой, хлеборобы работают в поле почти круглосуточно. Ждём первый миллион тонн зерна», – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.