Ежемесячная выплата из материнского капитала с 2023 года предоставляется на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца, сообщили в отделении Социального фонда России по Липецкой области. Раньше семьи могли направить маткапитал на эти цели только при появлении второго ребенка, при этом родители получали одну выплату, даже если в семье имелось несколько детей до 3 лет.

Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум на ребенка в нашем регионе, это 12364 рубля. В случае изменения величины прожиточного минимума в регионе ежемесячная выплата будет пересчитана в беззаявительном порядке.

Выплата назначается семьям со средним доходом менее двух прожиточных минимумов на человека. Если в семье есть несколько детей до 3 лет, и при получении выплаты на одного из них доходы семьи не превысили двух прожиточных минимумов, то родители могут оформить выплату еще на одного ребенка. При этом заявление на выплату подается на каждого ребенка по отдельности.