Более 2000 человек сдали ЕГЭ по физике и истории в Липецкой области. Одного выпускника удалили

13 июля ЕГЭ истории сдавали 809 выпусков, а по одному из самых массовых экзаменов по выбору – по физике – 1244 выпускников. Свои результаты выпускники узнают не позднее 27 июля 2020 года.

Экзамен прошел без нарушений и технологических сбоев.

Кампания ЕГЭ-2020 проходит в Липецкой области без сбоев. Стоит отметить, что в Липецкой области организована сдача ЕГЭ для 25 выпускников – жителей Липецкой области, которые обучаются в других регионах, но из-за эпидситуации они решили сдавать ЕГЭ в Липецкой области.

В ходе экзамена был удален один выпускник за использование справочных материалов, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.