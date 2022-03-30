Программа бесплатного переобучения стартовала в Липецкой области в рамках нацпроекта «Демография». Липчанам уже доступны более 150 образовательных программ, которые подобраны с учётом потребностей работодателей. Всего откроют около 300 курсов. Программа обучения займёт от полутора до трёх месяцев, сообщает областное управление социальной политики.

«Содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан, – считает глава региона Игорь Артамонов. – Мы повышаем уровень информирования населения, улучшаем качество обслуживания, оперативно решаем приоритетные задачи социальной политики».

Подать заявку на переобучение можно на портале «Работа в России» или обратившись лично в центры занятости. Сейчас запись доступна следующим категориям:

— молодым мамам в декрете;

— неработающим мамам дошкольников;

— гражданам до 35 лет, которые после завершения учёбы или военной службы более четырёх месяцев не могут найти работу;

— молодёжи до 35 лет без профессионального или высшего образования;

— молодым людям до 35 лет, находящимся под риском увольнения;

— студентам последних курсов высших и средних профессиональных учебный заведений, если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности;

— предпенсионерам;

— гражданам от 50 лет и старше.

«В прошлом году восемьдесят пять процентов граждан, прошедших обучение, повысили уровень своей компетенции или были трудоустроены. В этом году повысить свою квалификацию или освоить новую профессию смогут около двух тысяч человек. Возможности образовательной программы расширены, теперь прежде чем направить человека на курс, карьерные консультанты проведут профтестирование, чтобы определить, какая программа ему точно подойдёт», – прокомментировала директор центра занятости Липецкой области Мария Маслакова.