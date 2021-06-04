Группа «Черкизово» инвестирует 22,5 млрд рублей в реализацию новых проектов в Липецкой области. Соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме подписали глава региона Игорь Артамонов и генеральный директор Группы «Черкизово» Сергей Михайлов.

«Аграрный сектор Липецкой области привлекателен для инвесторов. Мы в свою очередь заинтересованы в развитии высокотехнологичного и экологичного производства, в создании рабочих мест на селе и обеспечении достойной оплаты труда. Давно вели переговоры с Группой «Черкизово» и договорились о том, что компания увеличит инвестиции в обеспечение экологической безопасности и будет проявлять социальную ответственность», — прокомментировал Игорь Артамонов.

7,5 млрд рублей пойдут на строительство шести птицеводческих комплексов по выращиванию бройлеров, 8 млрд рублей — на строительство четырёх свинокомплексов. Также в Липецкой области будут построены комбикормовый завод мощностью 130 тонн в час и вторая очередь зернохранилища силосного типа (мощность единовременного хранения составит 220 тысяч тонн). Инвестиции в эти проекты составят 3,5 млрд и 2 млрд рублей соответственно.

Запуск новых производственных комплексов и объектов сопутствующей инфраструктуры позволит создать в Липецкой области более 400 новых рабочих мест. Сейчас в регионе на предприятиях Группы «Черкизово» работают 3,9 тысяч человек. Объём инвестиций компании в АПК Липецкой области за 2020 год составил 2,2 млрд рублей.