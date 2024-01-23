В 2023 году участники комплекса ГТО Липецкой области получили 23 127 знаков отличия. Это на 5000 больше, чем в 2021 и 2022 годах. Всего за пять лет в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» создано 23 площадки ГТО в 19 районах области, в том числе по две площадки в Елецком, Краснинском, Липецком и Лебедянском районах.

«Массовый спорт — верный путь к оздоровлению населения, увеличению продолжительности жизни и повышению ее качества», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.