Резидентами Елецкого участка ОЭЗ «Липецк» в 2020 году стали несколько крупных компаний, здесь создано более 230 рабочих мест. Кузницей кадров для открывшихся в особой экономической зоне современных предприятий стал ЕГУ имени И.А. Бунина. К 2024 году планируется подготовка почти 300 специалистов высокого уровня, подходящих под запросы производителей Елецкого участка.

По словам экспертов, успех Елецкого участка ОЭЗ «Липецк» определен прежде всего выгодным месторасположением. Близость к трассе М4 «Дон» позволяет построить производство буквально с видом из окна на федеральную трассу. Немаловажным аспектом для привлечения инвесторов является инфраструктура, и управляющая компания определила приоритетным направлением строительство на опережение. Новых резидентов сложно заинтересовать голым полем, поэтому им им предлагается участок со всеми необходимыми коммуникациями. «Мы ищем сторонников, готовых инвестировать и реализовывать самые разные проекты в Липецкой области, – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов. – При взаимной заинтересованности и конструктивном сотрудничестве мы сможем добиться серьезного роста в этой сфере».

Сейчас активно строится вторая очередь Елецкой площадки. Введено в эксплуатацию более 4 км дорог с твердым покрытием, осуществляется строительство следующего этапа, в рамках которого будет введено еще более 3,3 км дорог. К концу второго квартала 2021 года планируется завершение строительства дороги, соединяющей трассу М4 «Дон» с Ельцом, в непосредственной близости с Елецким участком. Этой территорией уже заинтересованы как российские инвесторы, так и компании с мировым именем, с ними сейчас ведутся переговоры.

Уже разработана проектная и рабочая документация на подстанцию 110/10 кВ мощностью 80 МВА, проведены торги на выполнение строительно-монтажных работ. По итогам строительства во втором квартале 2022 года появится возможность подключения резидентов по второй категории надежности. Кроме того, получены технические условия на газоснабжение в объеме 30 тыс. кубических метров в час. К концу 2022-го работы будут завершены.

Водоснабжением действующие и строящиеся резиденты обеспечены полностью, но на перспективу «Липецк» приняло решение построить собственный водозабор, который увеличит мощность водоснабжения на 2000 кубических метров в сутки. Ориентировочный срок ввода водозабора в эксплуатацию – первый квартал 2022 года. Заключен договор между ОГУП «Елецводоканал» и ОЭЗ «Липецк» об увеличении объема водоотведения до 2000 кубических метров в сутки к началу 2022-го. Сейчас осуществляется процедура запуска таможенного поста, начало его работы планируется на второе полугодие 2021 года.