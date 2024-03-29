Всероссийский урок по финансовой безопасности прошел в марте во всех регионах России в рамках Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая ежегодно проводится при поддержке Президента России Владимира Путина. Координатором проведения урока в Липецкой области выступил Региональный центр финансовой грамотности. Тематические уроки по финансовой безопасности проводятся в школах и колледжах под руководством экспертов Федеральной службы по финансовому мониторингу. Тема урока этого года – «НЕдетские игры: как не стать участником финансовых преступлений». Слушатели научились распознавать угрозу мошенничества и не совершать действий по платежам и переводам в пользу мошенников, предпринимать меры предосторожности при использовании различных видов денег и операциях с ними. В этом году в Липецкой области уроки прошли в 250 образовательных организациях, в том числе в 21 профессиональной образовательной организации. Участие в уроках приняли более 24 тысяч школьников и студентов.

«Основы обращения с деньгами и бюджетом в век цифровой экономики и цифровых отношений нужно знать и постоянно пополнять с учетом современных реалий и новых технологий для того, чтобы обезопасить свои финансы», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.