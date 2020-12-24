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Более 240 тысяч жителей Липецкой области определились с форматом трудовой книжки

49 минут назад
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ОПФР по Липецкой области напоминает работающим гражданам, что свой выбор формата ведения трудовой книжки им необходимо сделать до 31 декабря 2020 года.

Определились и подали заявления о способе ведения трудовой книжки 244 403 работающих гражданина от 13970 страхователей. Из них 18 978 выбрали электронный формат трудовой книжки, остальные предпочли бумажный формат.

Напоминаем, что проинформировать своих сотрудников о праве сделать свой выбор в пользу ведения трудовой книжки в электронном виде, либо сохранить ее привычный бумажный вид работодатели должны были до 31 октября 2020 года. Сотрудники должны определиться с решением до 31 декабря 2020 года.

У граждан, которые определились с выбором формата ведения трудовой книжки, при запросе сведений о трудовой деятельности на Портале Госуслуг указанная информация будет отражена.
Помимо Портала Госуслуг сведения о трудовой деятельности можно получить в бумажном виде у работодателя по последнему месту работы, в клиентской службе ПФР, в МФЦ.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией клиентские службы ПФР осуществляют прием только по предварительной записи. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции рекомендуем гражданам пользоваться электронным сервисом.

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