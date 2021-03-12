Более двух лет назад в пенсионное законодательство введено новое основание для назначения досрочной страховой пенсии по старости – длительный стаж. За это время досрочную пенсию за длительный стаж в Липецкой области оформили 252 человека.

Эта пенсионная льгота дает возможность досрочного выхода на пенсию на 2 года раньше общеустановленного пенсионного возраста. Такое право предоставлено мужчинам, имеющим страховой стаж 42 года и женщинам – 37 лет, они могут получать страховую пенсию на 2 года раньше нового пенсионного возраста, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).

В стаж для досрочной пенсии включаются периоды работы, во время которых гражданин был официально трудоустроен и за него уплачивались страховые взносы в ПФР, а также периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в связи с временной нетрудоспособностью.

Не засчитываются в стаж так называемые «нестраховые» периоды: время получения пособия по безработице, уход за инвалидом или престарелым, учеба, служба в армии, отпуск по уходу за ребенком и др.

Проверить заработанный на сегодняшний день стаж можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Один из его электронных сервисов – «Информирование граждан о пенсионных правах, сформированных на основе данных, полученных Пенсионным фондом России от работодателей». Здесь можно узнать о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных страховых взносов работодателем, а также размере индивидуальных пенсионных коэффициентов.