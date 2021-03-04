Указом Президента России поставлена задача по 100-процентной сортировке отходов и снижению объема захораниваемых твердых коммунальных отходов вдвое к 2030 году.

В настоящее время в Липецкой области осуществляет свою деятельность предприятие по утилизации пластиковых отходов. В прошедшем году было переработано 2800 тонн полимеров. Из них изготовлена полиэтиленовая пленка для агро- и строительных нужд, мешки для мусора, гранулы ПВД.

Как сообщили в региональном управлении экологии и природных ресурсов, на территории Липецкой области активно внедряется система раздельного накопления твердых коммунальных отходов. В настоящее время установлено порядка 2500 контейнеров для раздельного накопления ТКО (ПЭТ-тары).

В 2020 году такие контейнеры появились не только в городских округах, но и в городских поселениях: Грязи, Данков, Задонск, Лебедянь, Усмань, Чаплыгин, а также в Липецком и Хлевенском районах.