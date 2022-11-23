В рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения, а также в целях укрепления материально-технической базы в поликлинику Елецкой городской больницы №2 в ноябре 2021 года был приобретен цифровой рентген-аппарат стоимостью 20 млн рублей. За 10 месяцев эксплуатации на нем было проведено более 4 тысяч исследований, обследовано более 3,5 тысячи человек. Преимущество аппарата в том, что он обеспечивает высокое качество рентгеновского изображения при минимальной лучевой нагрузке.

Благодаря рентгенодиагностическому комплексу спектр услуг медучреждения значительно расширился. Специалисты поликлиники проводят исследования органов грудной клетки, костно-суставной системы, почек и брюшной полости. Стол и стойка для снимков оснащены детекторами максимально возможного формата, что обеспечивает удобное исследование любых, в том числе очень крупных анатомических областей. А высокое разрешение позволяет визуализировать на снимке мелкие детали. Также за счет технических особенностей аппарат позволяет работать с пациентами с ограниченными возможностями.

Для рентгенодиагностического комплекса в поликлинике Елецкой городской больницы № 2 было подготовлено специальное помещение. Это позволило проводить исследования в более комфортных для пациентов и сотрудников условиях.

Всего в 2021 году в Липецкой области было закуплено и введено в эксплуатацию шесть подобных рентген-аппаратов на общую сумму около 120 миллионов рублей. Помимо поликлиники Елецкой городской больницы №2, комплексы поступили в Добринскую, Грязинскую и Усманскую, Липецкую и Становлянскую районные больницы. «Оснащение медучреждений современным оборудованием является одной из приоритетных задач. Качественные медицинские услуги должны быть доступны всем жителям региона», – многократно отмечал губернатор области Игорь Артамонов.