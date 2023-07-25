Семьи Липецкой области улучшают жилищные условия с помощью материнского капитала. Средства направляют на погашение ипотечного кредита, используют в качестве первоначального взноса и тратят на строительство и реконструкцию дома. В 2023 году это сделали 3530 липецких семей. На эти цели с начала года региональное Отделение СФР перечислило застройщикам, кредитным учреждениям, жилищным кооперативам и физическим лицам свыше 2 млрд рублей.

В Липецкой области это одно из наиболее популярных направлений использования средств маткапитала, которым уже воспользовались почти 60% владельцев сертификатов. Большинство семей средства материнского капитала тратят на погашение ипотечных и целевых кредитов. Такое направление выбрали 2546 заявителей, еще около тысячи граждан использовали средства на покупку или строительство жилья.

«Создание комфортных условий для жизни и воспитания детей – одна из приоритетных задач власти. Для этого существует комплекс федеральных и региональных мер поддержки, которые регулярно дополняются и совершенствуются в зависимости от запросов времени. Все они направлены на то, чтобы сделать доступными все современные услуги, в том числе качественное образование, гармоничное развитие, здравоохранение», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Региональное Отделение СФР информирует, что с помощью маткапитала можно не только заплатить первоначальный взнос при получении кредита на покупку или строительство жилья, но и погасить ранее предоставленный кредит, основной долг или оплатить проценты. Также можно внести платеж в счет уплаты вступительного взноса или паевого взноса участника жилищного, жилищно-строительного или жилищного накопительного кооператива, оплатить договор долевого участия в строительстве, оплатить строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, компенсировать затраты за построенный или реконструированный объект ИЖС.

Направить средства материнского капитала на покупку жилья без привлечения кредитных средств напрямую продавцу можно после того, как ребенку исполнится три года. Подать заявление о распоряжении средствами на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств можно непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Заявление и необходимые сведения из документов банки передают в региональное Отделение СФР автоматически.