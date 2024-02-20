Более 3000 человек посетили отделение общей врачебной практики в селе Косыревка Липецкого округа за год. Оно открылось по нацпроекту «Здравоохранение» в феврале 2023 года. Здание оснащено современным оборудованием для диагностики и лечения: дефибриллятор, пульсоксиметр, прибор для скрининговой оценки состояния сердца, электрокардиограф.

Раньше за медицинской помощью жители обращались в ФАП села Косыревка, где пациентов принимал фельдшер. В модульном здании всё предусмотрено для комфорта пациентов и самих медиков. Здесь есть отдельные зоны приёма для взрослых и детей, стоматологический, смотровой, прививочный и процедурный кабинеты, а также дневной стационар.

С мая 2023 года в отделении работает врач Елена Щедрина по программе «Земский доктор». Она окончила Воронежский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». Доктор оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей специальности, используя современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. За все время работы Елена Викторовна приняла в отделении более 2,5 тыс. пациентов, обслужила около 300 вызовов на дому, осмотрела более 20 пациентов маломобильных групп населения. Также специалист провела профосмотр более 200 пациентов, из которых 20 старше 65 лет. Сегодня в Липецком округе работает 22 фельдшерско-акушерских пункта, 7 отделений общей врачебной практики и 1 амбулатория.

«Благодаря таким мини-поликлиникам медицинская помощь становится доступнее жителям сельской местности, своевременно диагностируются заболевания, что часто позволяет избежать серьёзных патологий и сохранить здоровье наших граждан. Разумеется, работа по модернизации первичного звена регионального здравоохранения будет продолжена», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.