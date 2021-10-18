Вакцина общей стоимостью более 5,5 млн рублей закуплена региональным управлением здравоохранения в рамках программы «Развитие здравоохранения Липецкой области». Препарат представляет собой комбинированную вакцину канадского производства, направленную против коклюша, дифтерии и столбняка. Он может быть использован у пациентов возрастом от 4 до 64 лет. Вакцина гарантирует 10-летний иммунитет к возбудителям опасных заболеваний.

«Профилактика заболеваемости и охрана здоровья жителей региона являются одними из приоритетных направлений деятельности областной власти, – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов. – Со своей стороны мы стараемся сделать всё возможное, чтобы медицинская помощь жителям Липецкой области оказывалась быстро и качественно. Хочется надеяться, что наши жители будут внимательно относиться к своему здоровью и последуют рекомендациям врачей, сделав необходимые прививки».

Как сообщает региональное управление здравоохранения, прививка характеризуется хорошей переносимостью и не вызывает выраженных побочных действий. Вакцинация препаратом может проводиться в комплексе с другими прививками: трехвалентной дезактивированной вакциной от гриппа и гепатита В.

Медики напоминают, что перед вакцинацией, необходимо пройти осмотр: терапевта для взрослых и педиатра – для детей. Это позволяет оценить возможные противопоказания и общее состояние здоровья, а также правильно спланировать вакцинацию. В настоящее время специалисты всё чаще говорят о снижении уровня коллективного иммунитета. Это значит, что среди взрослого населения становится всё больше людей, подверженных инфекциям. Причин много: отказы от вакцин, отсутствие стопроцентного развития вакцинального иммунитета и постепенное снижение уровня последнего после детской вакцинации.