Правом на получение ежемесячной выплаты из материнского (семейного) каптала воспользовались 3299 семей Липецкой области. Эта выплата полагается семьям, в которых второй ребенок появился с 2018 года, и предоставляется до тех пор, пока ему не исполнится три года. Получить средства можно, если месячные доходы в семье не превышают двух прожиточных минимумов на человека, т.е. менее 21484 рублей на одного члена семьи.

В Липецкой области ежемесячная выплата из средств маткапитала в 2021 году составляет 10215 рублей. Этот размер равен региональному прожиточному минимуму ребенка за второй квартал прошлого года.

С 2021 года Пенсионный фонд самостоятельно собирает сведения о доходах заявителя и членов его семьи для назначения ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Информация берется из собственных данных фонда, Единой информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и системы межведомственного взаимодействия, куда в том числе поступают данные Федеральной налоговой службы. Представить доходы понадобится только в том случае, если один из родителей является военным, спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства, а также, если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.

Подать заявление о назначении выплаты можно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (es.pfrf.ru) либо через портал госуслуг (gosuslugi.ru), а также лично посетив клиентскую службу ПФР или МФЦ. В заявлении необходимо указать сведения о доходах всех членов семьи, включая детей.

Обратиться за выплатой можно в любое время с момента появления второго малыша, но если сделать это в первые полгода, то выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления, и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, выплата, согласно закону, начинается со дня подачи заявления.