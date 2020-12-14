Более 30 липецких сельхозпредприятий получат средства господдержки на стимулирование производства экспортно-ориентированных масличных культур

Выращиванию масличных в Липецкой области уделяется повышенное внимание. Прошлый год стал рекордным: было собрано 740 тыс. тонн. Лучшими за всю историю существования региона стали урожаи рапса, сои и подсолнечника. В этом году также установлен рекорд по масличным культурам: собрано более 800 тыс. тонн (в бункерном весе).

Развитию данного сегмента отрасли растениеводства способствуют меры господдержки. В частности, Липецкая область вошла в число 39 регионов, заключивших соглашение с Минсельхозом России о предоставлении субсидий на стимулирование увеличения производства масличных культур – сои и рапса. Из федерального бюджета на эти цели в нашу область уже перечислено 80,6 млн рублей. Также 4,3 млн рублей предусмотрены в областном бюджете. Это новый вид господдержки, сообщили в управлении сельского хозяйства.

Средства будут предоставляться сельхозтоваропроизводителям на компенсацию части затрат, возникающих при производстве масличных культур. Ставка, по которой 36 предприятий региона уже в этом году получат субсидии, составит 1 тыс. рублей за тонну.

Обязательным условием предоставления этого вида господдержки является использование исключительно районированных сортов сельскохозяйственных культур, внесение минеральных удобрений и применение интенсивных технологий согласно установленным нормам.

Эта форма господдержки в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК», который является частью национального проекта «Международная кооперация и экспорт», будет способствовать увеличению объемов выпуска продукции переработки масличных культур, которая сегодня широко востребована на внешних рынках.

В Липецкой области продукция масложировой отрасли занимает около 30 процентов в совокупном объеме экспорта продукции АПК. Уже сейчас, по предварительной оценке, объем экспорта продукции масложировой промышленности, в сравнении с 2017 годом, увеличился в шесть с половиной раз. В текущем году за рубеж растительных масел и шрота будет отправлено на сумму свыше 140 млн долларов США.

«В связи с увеличением экспортного потенциала в регионе развивается индустрия производства растительных масел, – подчеркнул начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – В области приняты меры по наращиванию производства подсолнечника, сои, рапса и масличного льна до 1,1 млн. тонн и их переработки с целью получения растительных масел к 2024 году до 400 тыс. тонн, из которых на экспорт планируется направить свыше 230 тыс. тонн.

Созданные в регионе мощности по переработке масличных культур будут наращиваться».