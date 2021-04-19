Свыше 30 млн рублей в январе-марте 2021 года из консолидированного бюджета региона было направлено на компенсацию взносов на капитальный ремонт. Из них 4,7 млн рублей – гражданам, достигшим возраста 70 и 80 лет, 28,8 млн рублей – льготным категориям граждан федерального и областного уровней. «Государственная помощь, различные меры поддержки являются приоритетными задачами социальной политики для региональных властей», – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Ветераны труда, участники ВОВ, труженики тыла, лица, пострадавшие от политических репрессий, инвалиды, граждане, достигшие 70 и 80 лет, а также некоторые другие категории жителей располагают правом на льготу на уплату взноса на капитальный ремонт. Для этого нужно предоставить необходимый пакет документов в ближайшее отделение МФЦ.

Льгота носит компенсационный характер, то есть денежные выплаты будут ежемесячно перечисляться на счёт гражданина в банке или через подразделения почтовой связи. Квитанции по-прежнему будут приходить собственнику, и их необходимо оплачивать.

Получить подробную консультацию по вопросам предоставления льгот при уплате взносов на капитальный ремонт и подать пакет документов на получение льготы можно через отделения «Мои документы».