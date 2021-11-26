Более 30 тысяч школьников региона с 1 по 9 класс приняли участие во всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги». Она проходит с 1 ноября при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги» на платформе Учи.ру. «С каждым годом интенсивность движения растёт, расширяется дорожная сеть страны, поэтому формирование у школьников культуры безопасного поведения на дорогах становится важнейшей задачей, которая также заложена и в достижение национальной цели», -считает заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Олимпиада проводится до 28 ноября. Решить задачки на знание правил безопасности можно еще в течение нескольких дней. Чтобы принять участие в олимпиаде, нужно зарегистрироваться на онлайн-платформе Учи.ру и из личного кабинета перейти на ее страницу.

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» проводится второй год подряд. Ее организаторы – Министерство транспорта РФ, Министерство внутренних дел РФ совместно с Министерством просвещения РФ, а также АНО «Национальные приоритеты». Повышение уровня безопасности дорожного движения – общая задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств, считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. «Особое внимание органы власти всех уровней уделяют предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма. Просветительские образовательные программы способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – подчеркивает Игорь Артамонов.