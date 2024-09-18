Все большую популярность набирает строительство домов с помощью сельской ипотеки. В этом году выдано 314 кредитов на сельскую ипотеку на сумму 1,5 млрд рублей. 111 из них на сумму 609,2 млн рублей – на строительство домов, а не на приобретение готового жилья.

«В 2020 году только 3 процента всех получателей сельской ипотеки в Липецкой области строили жилье, – пояснил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Сергей Кузовлев. –В прошлом году количество желающих построить дом увеличилось до 30 процентов. Сейчас этот показатель превышает 35 процентов». Чаще всего покупают или строят жилье с помощью сельской ипотеки в Липецком округе. Также популярны ⁠Задонский и ⁠Грязинский районы.

Выдача сельской ипотеки началась весной 2020 года в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». По ее условиям кредит можно взять на покупку или строительство квартиры или дома на сельских территориях. В Липецкой области – это все населенные пункты за исключением Липецка, Ельца и Грязей. За первые четыре года в регионе с помощью сельской ипотеки смогли улучшить условия проживания около двух тысяч семей.

Приобрести жилье с помощью сельской ипотеки можно по ставке до 3% годовых. Кредит выдается максимум на 25 лет. С прошлого года максимальный размер кредита увеличен с 3 млн до 6 млн рублей для жителей всех регионов, участвующих в программе.

«Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения всех нуждающихся жильем. Мы все вместе активно работаем для того, чтобы жители Липецкой области почувствовали уверенность в завтрашнем дне», – подчеркивает губернатор региона Игорь Артамонов.