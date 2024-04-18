Стартовал региональный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Основной площадкой соревнований станет Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства. В чемпионате примут участие 327 конкурсантов по 34 компетенциям. Среди них адаптивная физическая культура, изобразительное искусство, психология, столярное дело, фотограф, швея и другие. В этом году впервые включены новые направления: визаж, графический дизайн, исполнительское мастерство (инструменталист), жестовое искусство.

Победители регионального этапа примут участие в финале Национальный чемпионата «Абилимпикс», который пройдет в Москве в октябре. Победители и призеры Национального чемпионата награждаются сертификатами на право получения дополнительного образования или приобретения специализированных технических средств реабилитации.

«Это прекрасная возможность показать, что ограничения по здоровью – не приговор для тех, кто мечтает чего-то добиться, стать профессионалом в своем деле. Среди липчан с инвалидностью есть те, кто стал успешными предпринимателями. А что касается творческой самореализации, яркий пример – инклюзивный театр «Параллели», снискавший мировую славу и признание», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Организаторами чемпионата «Абилимпикс» в Липецкой области выступает региональное управление образования и науки и региональный Центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».