Новый юбилейный сезон Корпуса общественных наблюдателей начинает свою работу. В ЛГПУ состоялась встреча регионального координатора Корпуса общественных наблюдателей Липецкой области и федерального координатора Центрального федерального округа Ксении Аксеновой со студентами ЛГПУ. На мероприятии присутствовали проректор по образовательной деятельности Анатолий Комков, начальник отдела развития образовательной деятельности, практик и трудоустройства Галина Андреева, руководитель Федерального ситуационно-информационного центра Дмитрий Киселев.

Студентам рассказали об основных аспектах деятельности Корпуса общественных наблюдателей и преимущества для его участников. Уже в марте все желающие смогут принять участие в проекте и пройти обучение. В этом году планируется задействовать более 300 студентов. В основном это учащиеся ЛГПУ. Ситуационно-информационный центр расположится на базе «Кванториума» города Липецка.

КОН РСМ – команда обученных и подготовленных общественников, которые готовы осуществлять контроль за ходом государственной итоговой аттестации. В 2023 году в работе Корпуса примут участие 50 экспертов, более 3 500 наблюдателей и более 65 ситуационно-информационных центров по всей стране.