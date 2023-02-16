За прошлый год 329 семьи Липецкой области распорядились материнским капиталом на строительство или реконструкцию частного жилого дома. Всего по этим направлениям расходования средств было перечислено порядка 94 миллионов рублей. Деньги выделялись на строительство нового жилья, расширение имеющейся жилплощади либо для компенсации затрат на уже построенный или реконструированный дом.

Использование маткапитала при строительстве жилья осуществляется в два этапа. Сразу после удовлетворения заявления владельцу сертификата перечисляется половина запрашиваемой суммы. Оставшиеся средства направляются после проведения основных работ по возведению или реконструкции дома. Если работы выполняет строительная организация, средства перечисляются ей напрямую, причем сразу всей суммой.

Важно отметить, что материнский капитал нельзя направить на строительство нежилого помещения, например хозяйственной пристройки или гаража, поскольку это не является улучшением жилищных условий семьи. В то же время работы по реконструкции, такие как замена крыши, окон либо подведение коммуникаций, могут осуществляться на средства маткапитала, но только если при этом увеличивается жилая площадь дома.

Напомним, средства на строительство или реконструкцию дома выделяются, когда ребенку, давшему семье право на материнский капитал, исполняется 3 года. В случае погашения жилищного кредита или займа на строительство воспользоваться капиталом можно сразу после рождения или усыновления ребенка.