Прививки от гриппа в рамках текущей кампании сделали 302,5 тысячи жителей региона, в том числе 90,5 тысячи детей. Об этом губернатору Липецкой области Игорю Артамонову сообщила его заместитель Ольга Белоглазова на еженедельном оперативном совещании.

Прививочная кампания в регионе в самом разгаре. Годовой план иммунизации от гриппа в Липецкой области, по состоянию на 27 октября, выполнен 43,6%, по детскому населению – на 50,7%. Охват населения вакцинацией приблизился к 27% при рекомендуемом охвате в 60%. До середины декабря медики планируют выполнить поставленную перед ними задачу. В помощь медучреждениям с 26 октября в местах массового пребывания людей в городах и районах работают восемь мобильных прививочных пунктов. Прививку в них может сделать любой желающий при отсутствии противопоказаний.

«Прививка является самым действенным способом защиты от сезонных вирусных заболеваний. Видим, что это понимают и предприниматели, которые организуют прививочные кампании за собственные деньги, демонстрируя тем самым свою социальную ответственность. Уже более 16 тысяч липчан привиты за счет работодателей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Коечный фонд инфекционного госпиталя на базе областной клинической инфекционной больницы свободен почти на 30%. Всего на базе госпиталя создано 120 коек, в том числе 20 с ИВЛ. На стационарном лечении находятся 83 пациента с внебольничными пневмониями, из них 6 с COVID-19.